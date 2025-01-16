У мешканця Полтавщини поліція вилучила наркотики та вогнепальну зброю

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Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує від трьох до семи років за ґратами

На Полтавщині правоохоронці повідомили про підозру 40-річному мешканцеві Оржицької громади за незаконну переробку і зберігання зброї, а також за незаконне зберігання наркотиків. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, поліція зупинила автомобіль чоловіка, у салоні якого і знайшли наркотики.

Як повідомив Олександр Шаповаленко, начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Оржиця) Лубенського райвідділу поліції, у чоловіка вилучили також і вогнепальну зброю.

Йому повідомили про підозру за:

ч. 2 ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання, виготовлення та перевезення наркотичного засобу, без мети збуту, вчинене протягом року особою після засудження за цією статтею);

ч. 1 ст. 263-1 (Незаконна переробка вогнепальної зброї);

ч. 1 ст. 263 (Зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Йому може загрожувати від трьох до семи років за ґратами.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на Полтавщині у чоловіка вдома знайшли зброю та наркотики.