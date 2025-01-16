«Краще здатися, ніж перепливати й втопитися»: прикордонники затримали полтавця та ще двох чоловіків при спробі подолати Тису

На Закарпатті правоохоронці затримали трьох чоловіків, серед яких і житель Полтавщини, які хотіли перепливти Тису і потрапити за кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Порушників прикордонники помітили за допомогою дрона — ті рухалися у сутінках до кордону з Румунією. Мешканця Полтавщини та його супутника із Чернігівщини зупинила група реагування перед інженерними загородженнями. А третій чоловік — громадянин Львівщини — загородження подолав і побіг у воду. Він проплив кілька метрів, але почав повертатися до берега. Потім знову повернув назад, і знову вернувся на берег.
Потім він поділився із прикордонниками враженням про перебування у воді: течія була дуже сильна, а вода холодна, тому він повернувся назад.
На порушників прикордонники склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання кордону ч. 2 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіки також зізналися, що заплатили переправнику по 8 тисяч доларів кожен. Наразі правоохоронці розшукують організаторів, які відправили чоловіків у холодну Тису.
У Держприкордонслужбі додають: за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у небезпечний для життя чи здоров'я особи, яку переправляють, спосіб, карається позбавленням волі на строк до 7 років.
Нагадаємо, ще одного полтавця, який хотів потрапити за кордон через Тису, затримали наприкінці минулого року.
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