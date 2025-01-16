«Краще здатися, ніж перепливати й втопитися»: прикордонники затримали полтавця та ще двох чоловіків при спробі подолати Тису

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 251

За спробу перетину кордону чоловіки заплатили організаторам по 8 тисяч доларів

На Закарпатті правоохоронці затримали трьох чоловіків, серед яких і житель Полтавщини, які хотіли перепливти Тису і потрапити за кордон. Про це інформують у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Порушників прикордонники помітили за допомогою дрона — ті рухалися у сутінках до кордону з Румунією. Мешканця Полтавщини та його супутника із Чернігівщини зупинила група реагування перед інженерними загородженнями. А третій чоловік — громадянин Львівщини — загородження подолав і побіг у воду. Він проплив кілька метрів, але почав повертатися до берега. Потім знову повернув назад, і знову вернувся на берег.

Потім він поділився із прикордонниками враженням про перебування у воді: течія була дуже сильна, а вода холодна, тому він повернувся назад.

— Тіло стискається, легені звужуються, нічим дихати, бо судоми беруть. Краще здатися, ніж перепливати й втопитися, — каже порушник.