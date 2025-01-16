У Гадячі чоловік пограбував магазин та втік: його затримали і повідомили про підозру

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Учора, 15 січня, близько 14.00 у Гадячі чоловік пограбував один із місцевих магазинів. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, про подію до поліції повідомила місцева мешканка, яка стала свідком події. На місці слідчо-оперативна група з’ясувала, що чоловік у присутності продавця магазину заволодів товаром та втік.

За словами Віталія Ярмолюка, очільника Миргородського райвідділу поліції, грабіжника правоохоронці ідентифікували та розшукали:

— Ним виявився житель Гадяча 1979 року народження. Фігуранта затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. Підозрюваному загрожує від семи до десяти років за ґратами.

Нагадаємо, у грудні минулого року правоохоронці затримали чоловіка, який у Миргороді пограбував торговий центр.