У Гадячі чоловік пограбував магазин та втік: його затримали і повідомили про підозру

Учора, 15 січня, близько 14.00 у Гадячі чоловік пограбував один із місцевих магазинів. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, про подію до поліції повідомила місцева мешканка, яка стала свідком події. На місці слідчо-оперативна група з’ясувала, що чоловік у присутності продавця магазину заволодів товаром та втік.
За словами Віталія Ярмолюка, очільника Миргородського райвідділу поліції, грабіжника правоохоронці ідентифікували та розшукали:
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (Грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального Кодексу України. Підозрюваному загрожує від семи до десяти років за ґратами.
Нагадаємо, у грудні минулого року правоохоронці затримали чоловіка, який у Миргороді пограбував торговий центр.
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