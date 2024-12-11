У Миргороді затримали чоловіка, який пограбував торговий центр

У ніч на 10 грудня у Миргороді 24-річний чоловік проник до торгового центру, викрав гроші та цінні речі, а потім втік. Правоохоронців про подію сповістив охоронець закладу. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група, криміналіст та оперативники поліції.
Зловмисника затримали. Йому вже повідомили про підозру, а до суду скерували клопотання про обрання запобіжного заходу.
Слідчі проводять досудове розслідування за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що 8 грудня в Карлівці місцевий мешканець здійснив розбійний напад на заправку, погрожуючи рушницею персоналу, а потім поліції.
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