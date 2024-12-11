У Полтавському ОТЦК нагадали, кому до 5 лютого 2025 року потрібно повторно пройти ВЛК

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З 4 травня набрав чинності закон № 3621-ІХ, яким фактично скасовано статус «обмежено придатний». Відповідні зміни були внесені й до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ (наказ Міноборони № 402). Відтепер є лише дві категорії придатності до військової служби — «придатний» та «непридатний».

Які зміни внесли у проходження ВЛК та де можна оскаржити її рішення — Полтавський ОТЦК

А військовозобов’язаним, які мають певні вади здоров’я, ВЛК може виносити постанову з формулюванням «придатний до військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони». Проте вона не є повним відповідником статусу «обмежено придатний», оскільки певні зміни були внесені й до самого розкладу хвороб. Про це повідомляє Полтавський обласний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

У повідомленні зазначається, що відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього закону визначено, що громадяни України, які раніше були визнані «обмежено придатними» до військової служби, протягом 9 місяців, тобто до 5 лютого 2025 року, підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

Майже половину «обмежено придатних» після повторного огляду ВЛК визнають придатними

— Тобто автоматично нового статусу вони не набувають — лише повторний висновок ВЛК визначить ступінь придатності громадянина. Зробити це дуже просто — потрібно звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання з відповідною заявою. Проходження військово-лікарської комісії для таких громадян проходить на загальних засадах, — йдеться у повідомленні.

Які зміни внесли у проходження ВЛК та де можна оскаржити її рішення — Полтавський ОТЦК

Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що приблизно 45% чоловіків, які раніше мали статус «обмежено придатних до військової служби», після повторного огляду були визнані придатними до військової служби. Решту 55% визнають «непридатними».

Ми також писали, що терміни дії довідки з висновком ВЛК про придатність до військової служби у воєнний час становить 1 рік.