Довічне ув'язнення за вбивство батьків: Верховний Суд підтвердив вирок обвинуваченому

Верховний Суд України підтвердив довічне ув’язнення 33-річному чоловікові, який у липні 2019 року убив своїх батьків, а потім хотів приховати сліди злочину та підпалив будинок із тілами. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.
Прокурори довели, що чоловік мав пристрасть до азартних ігор і, як результат, фінансові борги. Через це він вкотре посварився зі своїм батьком. У флігелі він кілька разів вдарив батька сокирою, а потім зайшов у будинок, де за допомогою сокири та ножа убив матір.
За висновками експертів, убивця завдав обом батькам у шию та груди мінімум 15 ударів, не сумісних з життям.
Аби приховати скоєне, чоловік підпалив флігель та будинок.
Сина визнали винним в умисних вбивствах батьків, одне з яких вчинене з метою приховати інше, та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).
Проте свою вину він не визнав і оскаржував рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Утім Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості злочинів.
За вбивство батьків чоловік відбуватиме з ґратами довічне ув'язнення.
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