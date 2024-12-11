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Довічне ув'язнення за вбивство батьків: Верховний Суд підтвердив вирок обвинуваченому

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 381

 

У липні 2019-го року чоловік убив батька й матір, а потім підпалив будинок, аби приховати злочин

Верховний Суд України підтвердив довічне ув’язнення 33-річному чоловікові, який у липні 2019 року убив своїх батьків, а потім хотів приховати сліди злочину та підпалив будинок із тілами. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

Прокурори довели, що чоловік мав пристрасть до азартних ігор і, як результат, фінансові борги. Через це він вкотре посварився зі своїм батьком. У флігелі він кілька разів вдарив батька сокирою, а потім зайшов у будинок, де за допомогою сокири та ножа убив матір.

За висновками експертів, убивця завдав обом батькам у шию та груди мінімум 15 ударів, не сумісних з життям.

Аби приховати скоєне, чоловік підпалив флігель та будинок.

Сина визнали винним в умисних вбивствах батьків, одне з яких вчинене з метою приховати інше, та умисному знищенні майна шляхом підпалу (ч. 1 ст. 115, п. 9 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Проте свою вину він не визнав і оскаржував рішення судів першої та апеляційної інстанцій. Утім Верховний Суд погодився з доводами прокурорів, що призначене покарання відповідає ступеню тяжкості злочинів.

Стало відомо на скільки сяде вбивця батьків з Ковалівки

За вбивство батьків чоловік відбуватиме з ґратами довічне ув'язнення.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: убивство батьки довічне ув'язенння вирок
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