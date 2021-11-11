Стало відомо на скільки сяде вбивця батьків з Ковалівки

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Полтавський районний суд визнав 30-річного чоловіка винним в умисному вбивстві (ч. 1, 2 статті 115 Кримінального кодексу України) та умисне знищенні чужого майна шляхом підпалу (ч. 2 статті 194 Кримінального кодексу України) і призначив йому довічне позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба поліції.

Нагадаємо, що у 2019 році 28-річний мешканець Полтавського району вбив обох батьків. Тіла 49-річних чоловіка і жінки виявили у липні під час гасіння пожежі у приватному будинку в Ковалівці. Відповідно до висновку судово-медичної експертизи обидві жертви отримали смертельні поранення шиї.



