Перший заступник міського голови нині перебуває у Швейцарії — Малецький

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 81

На сьогодні перший заступник міського голови Володимир Пелипенко перебуває у Швейцарії. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня.

Повернутись у Кременчук чиновник має 27 грудня.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита та заступник міського голови Руслан Проценко перебували за кордоном.