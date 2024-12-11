Перший заступник міського голови нині перебуває у Швейцарії — Малецький

На сьогодні перший заступник міського голови Володимир Пелипенко перебуває у Швейцарії. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня.
Повернутись у Кременчук чиновник має 27 грудня.
Нагадаємо, у червні стало відомо, що керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита та заступник міського голови Руслан Проценко перебували за кордоном.
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