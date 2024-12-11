У Кременчуцькому районі чоловік намагався підкупити екоінспектора

Сьогодні, 17:14 Переглядів: 97

У селі Липове Кременчуцького району житель Черкаської області намагався дати хабар екоінспектору, щоб повернути вилучені браконьєрські сітки. Екоінспектор сповістив про інцидент поліцію, яка відкрила кримінальне провадження. Про це 11 грудня повідомила пресслужба поліції.

На місце події прибули працівники сектору спецполіції Полтавщини та слідчий підрозділ відділу №1 (м. Глобине) Кременчуцького райуправління поліції.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

Санкція статті передбачає штраф від 17 тисяч до 68 тисяч гривень, до 2 років обмеження або до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно на Полтавщині викрили браконьєра із «уловом» на понад мільйон гривень.