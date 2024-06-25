Двоє кременчуцьких чиновників перебувають за кордоном

Керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита та заступник міського голови Руслан Проценко нині перебувають за кордоном. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня.
За словами міського голови Віталія Малецького, Світлана Пищита мала робочу зустріч з міським головою Бидгоща Рафалом Бруським.
Водночас Руслан Проценко був у відрядженні в литовському місті Алітус разом з заступником міського голови Дмитром Кравченком та першим заступником Володимиром Пилипенком.
На фото (зліва — направо): Дмитро Кравченко, Володимир Пелипенко
Нагадаємо, 16 травня у Кременчуці на вулиці Алітуська відкрили однойменну алею. На урочистому відкритті були присутні представники литовської делегації: радник міста Алітус Саулюс Івошко, директор алітуської гімназії Донатас Василяускас, а також мер міста Кременчук Віталій Малецький й інші посадові особи.
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