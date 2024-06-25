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Двоє кременчуцьких чиновників перебувають за кордоном

Вчора, 22:00 Переглядів: 683

Що відомо про їх діяльність за кордоном

Керівниця апарату міського голови Кременчука Світлана Пищита та заступник міського голови Руслан Проценко нині перебувають за кордоном. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 25 червня. 

За словами міського голови Віталія Малецького, Світлана Пищита мала робочу зустріч з міським головою Бидгоща Рафалом Бруським. 

— Вони беруть участь у конференції, яка проводиться у Бидгощі. От вона вчора надіслала, як ведеться управління дощовими водами. Коштом грантів зроблена система ливневідводу у Бидгощі. Цікавий проєкт, але величезні капіталовкладення. Євросоюз Бидгощу давав на це кошти, — сказав Віталій Малецький. 

Водночас Руслан Проценко був у відрядженні в литовському місті Алітус разом з заступником міського голови Дмитром Кравченком та першим заступником Володимиром Пилипенком. 

На фото (зліва — направо): Дмитро Кравченко, Володимир Пелипенко 

— Володимир Михайлович та Дмитро Васильович вже приїхали на автомобілі, який передало місто Алітус і ми його передали Третій лікарні. А у Руслана Олександровича зараз відпустка, — розповів Віталій Малецький.

Нагадаємо, 16 травня у Кременчуці на вулиці Алітуська відкрили однойменну алею. На урочистому відкритті були присутні представники литовської делегації: радник міста Алітус Саулюс Івошко, директор алітуської гімназії Донатас Василяускас, а також мер міста Кременчук Віталій Малецький й інші посадові особи.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Руслан Проценко Пищита виконком
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