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Заступник міського голови Кременчука Кравченко перебуває за кордоном

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 92

Після травневої зустрічі кременчуцької та литовської делегації, останні пообіцяли надати додаткову допомогу для українських захисників

Заступник міського голови Кременчука Дмитро Кравченко нині перебуває у закордонному відрядженні. Чиновника відправили у складі кременчуцької делегації до литовського міста-побратима Кременчука Алітус. Про це стало відомо під час постійної депутатської комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури 13 червня. 

За словами секретаря міської ради Юрія Гриценка, замість Кравченка у Литву мав їхати міський голова Віталій Малецький, втім він зараз перебуває в Данії. Після травневої зустрічі кременчуцької та литовської делегації, останні пообіцяли надати додаткову допомогу для українських захисників. 

Нагадаємо, 16 травня у Кременчуці на вулиці Алітуська відкрили однойменну алею. На урочистому відкритті були присутні представники литовської делегації: радник міста Алітус Саулюс Івошко, директор алітуської гімназії Донатас Василяускас, а також мер міста Кременчук Віталій Малецький й інші посадові особи.

У той же день Малецький анонсував візит кременчуцької делегації до литовського міста Алітус, який був запланований на початок червня. 

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: Алітус віце-мер відрядження
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