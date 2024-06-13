НЕК «Укренерго» повідомила про графіки погодинних відключень електроенергії на завтра

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 1

НЕК «Укренерго» повідомила, що завтра, 14 червня, графіки відключень електрики діятимуть чотири години - з 18.00 до 22.00.

У пресслужбі «Укренерго» зазначають, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, не буде обмежуватись.

Нагадаємо, що українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. За даними «Укренерго», вимушені відключення електроенергії – наслідок цілеспрямованих атак РФ на українську енергосистему. Електроенергії не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок масованих ракетних така РФ у березні було знищено 80% теплової генерації. У Міненерго повідомляли, що через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після Україна втратила 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції та гідроелектростанції «Укргідроенерго».