Плюс один сквер: в Кременчуці урочисто відкрили сквер Алітуський

Віталій Малецький разом із литовськими гостями посадили дерево, яке символізуватиме дружбі між містами-побратимами
Сьогодні, 16 травня, у Кременчуці на вулиці Алітуська відкрили однойменну алею. На урочистому відкритті були пристуні представники литовської делегації: радник міста Алітус Саулюс Івошко, директор алітуської гімназії Донатас Василяускас, а також мер міста Кременчук Віталій Малецький й інші посадові особи
Рішення про благоустрій території біля вулиці Алітуської та провулку Поштового, на який виділили 225 тисяч гривень, прийняли на початку травня.
Тут оновили плитку й прилеглі тротуари, а також посадили кущі троянд замість тих, які були викопані й вкрадені невідомими особами.
Під час урочистого заходу мер міста Кременчук й радник мера міста Алітус посадили платан — дерево, яке має довгий вік, й буде символізувати міцну й потужну дружбу двох міст-побратимів. Його назвали символом литовсько-української дружби, кременчуцько-алітуської співпраці.
Малецький також звернувся до гостей з пропозицією подальшого спільного благоустрою скверу й зазначив, що було б непогано встановити у сквері одну з фігур янгола, які створює алітуська майстриня.
Також найближчим часом тут встановлять табличку з назвою скверу й флагшток для розміщення прапору литовського міста Алітус.
Завершилися урочистості обміном прапорами.
В рамках візиту, литовська делегація відвідала міську стоматологію, якій раніше передавала лікувальну техніку й матеріали для проведення ремонту та благоустрою, а також школи міста й укриття, які минулого тижня відкривала дружина президента Олена Зеленська.
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