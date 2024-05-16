Плюс один сквер: в Кременчуці урочисто відкрили сквер Алітуський

Сьогодні, 13:23 Переглядів: 99

Сьогодні, 16 травня, у Кременчуці на вулиці Алітуська відкрили однойменну алею. На урочистому відкритті були пристуні представники литовської делегації: радник міста Алітус Саулюс Івошко, директор алітуської гімназії Донатас Василяускас, а також мер міста Кременчук Віталій Малецький й інші посадові особи

Рішення про благоустрій території біля вулиці Алітуської та провулку Поштового, на який виділили 225 тисяч гривень, прийняли на початку травня.

Тут оновили плитку й прилеглі тротуари, а також посадили кущі троянд замість тих, які були викопані й вкрадені невідомими особами.

— На початку березня, коли наші литовські партнери передавали Кременчуку гуманітарну допомогу, було прийнято рішення про створення алеї Алітуської. Це литовське місто дуже нам допомагає, в тому числі й технікою, яка передана нашим військовослужбовцям ЗСУ. Тому створення цієї алеї — це наша вдячність литовським друзям за допомогу, — зазначив Малецький.

Під час урочистого заходу мер міста Кременчук й радник мера міста Алітус посадили платан — дерево, яке має довгий вік, й буде символізувати міцну й потужну дружбу двох міст-побратимів. Його назвали символом литовсько-української дружби, кременчуцько-алітуської співпраці.



Малецький також звернувся до гостей з пропозицією подальшого спільного благоустрою скверу й зазначив, що було б непогано встановити у сквері одну з фігур янгола, які створює алітуська майстриня.

Також найближчим часом тут встановлять табличку з назвою скверу й флагшток для розміщення прапору литовського міста Алітус.

Завершилися урочистості обміном прапорами.



В рамках візиту, литовська делегація відвідала міську стоматологію, якій раніше передавала лікувальну техніку й матеріали для проведення ремонту та благоустрою, а також школи міста й укриття, які минулого тижня відкривала дружина президента Олена Зеленська.