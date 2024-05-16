Мер Кременчука Малецький відвідає Данію

Віталій Малецький збирається з робочим візитом відвідати Данію. Про це стало відомо під час урочистого відкриття скверу Алітуського, яке відбулося сьогодні, 16 травня.
Візит в Данію відбудеться на початку червня.
Він також зазначив, що на початок червня запланований візит кременчуцької делегації до литовського міста Алітус.
Нагадаємо, що нещодавно Віталій Малецький з колегами у США брав участь в Міжнародній Конференції. А з поїздки в Австрію мер привіз цеглину зі сміттєзвалища як сувенір.
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