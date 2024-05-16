Мер Кременчука Малецький відвідає Данію

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Віталій Малецький збирається з робочим візитом відвідати Данію. Про це стало відомо під час урочистого відкриття скверу Алітуського, яке відбулося сьогодні, 16 травня.

Візит в Данію відбудеться на початку червня.

— В складі урядової делегації для подальшого розвитку децентралізованої системи теплопостачання міста Кременчука запланована поїздка в Дані, — сказав мер.

Він також зазначив, що на початок червня запланований візит кременчуцької делегації до литовського міста Алітус.

— Якщо встигну, теж планую доєднатися до нашої делегації, — зазначив Малецький.

Нагадаємо, що нещодавно Віталій Малецький з колегами у США брав участь в Міжнародній Конференції. А з поїздки в Австрію мер привіз цеглину зі сміттєзвалища як сувенір.