«Хороший сім’янин, добрий і чуйний батько»: в останню путь провели водія Олега Брагу, який загинув внаслідок бійки на автостанції «Привокзальна» (додано відео)

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 757

Попрощатися із загиблим прийшли багато людей — рідні, колеги, друзі, знайомі, сусіди. Говорять, усі вражені такою несподіваною втратою. Згадують Олега усі як хорошу і справедливу людину, а також гарного чоловіка, сина і батька

Сьогодні, 16 травня, на кладовищі у Малій Кохнівці попрощалися із водієм Олегом Брагою. Помер чоловік 14 травня, так і не опритомнівши після бійки з військовим минулого четверга, 9 травня, на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці.

Того дня чоловік мав о 7.00 везти пасажирів до Полтави, але натомість його непритомним із травмою голови забрала «швидка». Олегові довелося чекати одного з пасажирів, який запізнювався на рейс, а той агресивно зреагував на зауваження та розпочав бійку.

П’ять днів Олег боровся за життя, проте травма голови виявилася смертельною.

Сьогодні ж на Малокохнівському кладовищі провести чоловіка в останню путь зібралося багато людей — рідні, друзі, колеги, знайомі, сусіди. Усі вражені такою тяжкою втратою, говорять, досі не віриться, що таке могло трапитися.

Галина Іванівна знала Олега давно, говорить, жили недалеко в одному мікрорайоні.

— Він і як батько, і як сім’янин дуже добрим був, до усіх людей ставився з добротою і чесністю.

На питання журналістів, чи міг би Олег сам спровокувати конфлікт, категорично заперечує:

— Ні, ні, ні! Він до усіх людей був добрим, ніколи б нікого не зачепив! Це якась страшна людина з ним таке зробила, — додає жінка.

Поспілкувалися ми й з Богданом, сином загиблого. Чоловік говорить, того дня він був на місці події та бачив військового, який побив його батька.

— Він, мабуть, не зрозумів, шо я його син. Можливо, подумав, що просто якийсь родич. Цей кривдник почав поводитися агресивно і щодо мене. Його відвела поліція, але через кілька хвилин у нього знову з’явилася агресія. Він мені сказав: « Я людей убивав, я знаю, як це. Була б у мене зброя — я б тут стріляв і тебе б убив ». Після цього я відразу поїхав звідти й більше не спілкувався з ним.

Богдан каже, коли батькова мати, його бабуся, дізналася, що син у тяжкому стані у лікарні, у неї стався інсульт.

— Зараз вона у третій міській лікарні з інсультом. Стан дуже тяжкий. Але вона ще не знає, ми не кажемо їй, що батька більше немає…

Чоловік ледь стримує сльози, каже, досі не може повірити, що таке сталося.

— Батько завжди був справедливий до усіх. І нас з молодшим братом так виховував — ніколи руку не піднімав, намагався виростити справжніх чоловіків. А ще він поважав усіх військових, незалежно від їх соціального статусу, мобілізовані вони чи служили давно.

Поділився спогадами про Олега і його колега Сергій Галаган, теж водій на міжміських маршрутах. Каже, починали працювати разом спочатку в одній фірмі, потім в іншій, часто їздили в парі.

— Хороший був чоловік, добрий, спокійний. Дуже любив своїх дітей. Сам би він перший нікого не зачепив — ви ж бачите, він не дуже таким великим був. Навіть у голові не вкладається, як людина, яка за віком могла б бути його сином, таке зробила…

Сергій додає, що останнім часом на маршрутах конфлікти з військовими почастішали.

— Не зрозуміло, чому воно так відбувається… Здавалося б, вони мали нас захищати, агресію свою проявляти на полі бою. Але чомусь отак виходить… Тепер усі за Олегом сумуємо…

Завтра, 17 травня, Олегові мало б виповнитися 55 років. У нього лишилися мати, брат, дружина та двоє синів.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега з приводу тяжкої втрати.

Про деталі конфлікту між загиблим і його кривдником та перебіг розслідування можете прочитати у нашому матеріалі. Телеграф і надалі інформуватиме читачів щодо обставин цієї справи.