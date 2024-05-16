Попрощатися із загиблим прийшли багато людей — рідні, колеги, друзі, знайомі, сусіди. Говорять, усі вражені такою несподіваною втратою. Згадують Олега усі як хорошу і справедливу людину, а також гарного чоловіка, сина і батька
Сьогодні, 16 травня, на кладовищі у Малій Кохнівці попрощалися із водієм Олегом Брагою. Помер чоловік 14 травня, так і не опритомнівши після бійки з військовим минулого четверга, 9 травня, на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці.
Того дня чоловік мав о 7.00 везти пасажирів до Полтави, але натомість його непритомним із травмою голови забрала «швидка». Олегові довелося чекати одного з пасажирів, який запізнювався на рейс, а той агресивно зреагував на зауваження та розпочав бійку.
П’ять днів Олег боровся за життя, проте травма голови виявилася смертельною.
Сьогодні ж на Малокохнівському кладовищі провести чоловіка в останню путь зібралося багато людей — рідні, друзі, колеги, знайомі, сусіди. Усі вражені такою тяжкою втратою, говорять, досі не віриться, що таке могло трапитися.
Галина Іванівна знала Олега давно, говорить, жили недалеко в одному мікрорайоні.
На питання журналістів, чи міг би Олег сам спровокувати конфлікт, категорично заперечує:
— Ні, ні, ні! Він до усіх людей був добрим, ніколи б нікого не зачепив! Це якась страшна людина з ним таке зробила, — додає жінка.
Поспілкувалися ми й з Богданом, сином загиблого. Чоловік говорить, того дня він був на місці події та бачив військового, який побив його батька.
Богдан каже, коли батькова мати, його бабуся, дізналася, що син у тяжкому стані у лікарні, у неї стався інсульт.
Чоловік ледь стримує сльози, каже, досі не може повірити, що таке сталося.
Поділився спогадами про Олега і його колега Сергій Галаган, теж водій на міжміських маршрутах. Каже, починали працювати разом спочатку в одній фірмі, потім в іншій, часто їздили в парі.
Сергій додає, що останнім часом на маршрутах конфлікти з військовими почастішали.
Завтра, 17 травня, Олегові мало б виповнитися 55 років. У нього лишилися мати, брат, дружина та двоє синів.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега з приводу тяжкої втрати.
Про деталі конфлікту між загиблим і його кривдником та перебіг розслідування можете прочитати у нашому матеріалі. Телеграф і надалі інформуватиме читачів щодо обставин цієї справи.
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