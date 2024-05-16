Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

«Хороший сім’янин, добрий і чуйний батько»: в останню путь провели водія Олега Брагу, який загинув внаслідок бійки на автостанції «Привокзальна» (додано відео)

Сьогодні, 12:52 Переглядів: 757

 

Попрощатися із загиблим прийшли багато людей — рідні, колеги, друзі, знайомі, сусіди. Говорять, усі вражені такою несподіваною втратою. Згадують Олега усі як хорошу і справедливу людину, а також гарного чоловіка, сина і батька

Сьогодні, 16 травня, на кладовищі у Малій Кохнівці попрощалися із водієм Олегом Брагою. Помер чоловік 14 травня, так і не опритомнівши після бійки з військовим минулого четверга, 9 травня, на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці. 

Того дня чоловік мав о 7.00 везти пасажирів до Полтави, але натомість його непритомним із травмою голови забрала «швидка». Олегові довелося чекати одного з пасажирів, який запізнювався на рейс, а той агресивно зреагував на зауваження та розпочав бійку.

П’ять днів Олег боровся за життя, проте травма голови виявилася смертельною.

 

Сьогодні ж на Малокохнівському кладовищі провести чоловіка в останню путь зібралося багато людей — рідні, друзі, колеги, знайомі, сусіди. Усі вражені такою тяжкою втратою, говорять, досі не віриться, що таке могло трапитися. 

Галина Іванівна знала Олега давно, говорить, жили недалеко в одному мікрорайоні.

 

— Він і як батько, і як сім’янин дуже добрим був, до усіх людей ставився з добротою і чесністю.

На питання журналістів, чи міг би Олег сам спровокувати конфлікт, категорично заперечує:

— Ні, ні, ні! Він до усіх людей був добрим, ніколи б нікого не зачепив! Це якась страшна людина з ним таке зробила, — додає жінка.

Поспілкувалися ми й з Богданом, сином загиблого. Чоловік говорить, того дня він був на місці події та бачив військового, який побив його батька.

 

— Він, мабуть, не зрозумів, шо я його син. Можливо, подумав, що просто якийсь родич. Цей кривдник почав поводитися агресивно і щодо мене. Його відвела поліція, але через кілька хвилин у нього знову з’явилася агресія. Він мені сказав: «Я людей убивав, я знаю, як це. Була б у мене зброя — я б тут стріляв і тебе б убив». Після цього я відразу поїхав звідти й більше не спілкувався з ним.

Богдан каже, коли батькова мати, його бабуся, дізналася, що син у тяжкому стані у лікарні, у неї стався інсульт.

— Зараз вона у третій міській лікарні з інсультом. Стан дуже тяжкий. Але вона ще не знає, ми не кажемо їй, що батька більше немає…

Чоловік ледь стримує сльози, каже, досі не може повірити, що таке сталося.

— Батько завжди був справедливий до усіх. І нас з молодшим братом так виховував — ніколи руку не піднімав, намагався виростити справжніх чоловіків. А ще він поважав усіх військових, незалежно від їх соціального статусу, мобілізовані вони чи служили давно. 

Поділився спогадами про Олега і його колега Сергій Галаган, теж водій на міжміських маршрутах. Каже, починали працювати разом спочатку в одній фірмі, потім в іншій, часто їздили в парі. 

 

— Хороший був чоловік, добрий, спокійний. Дуже любив своїх дітей. Сам би він перший нікого не зачепив — ви ж бачите, він не дуже таким великим був. Навіть у голові не вкладається, як людина, яка за віком могла б бути його сином, таке зробила…

Сергій додає, що останнім часом на маршрутах конфлікти з військовими почастішали.

— Не зрозуміло, чому воно так відбувається… Здавалося б, вони мали нас захищати, агресію свою проявляти на полі бою. Але чомусь отак виходить… Тепер усі за Олегом сумуємо…

Завтра, 17 травня, Олегові мало б виповнитися 55 років. У нього лишилися мати, брат, дружина та двоє синів.

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега з приводу тяжкої втрати.

Про деталі конфлікту між загиблим і його кривдником та перебіг розслідування можете прочитати у нашому матеріалі. Телеграф і надалі інформуватиме читачів щодо обставин цієї справи.

Фото: Артем Коваленко
ПО ТЕМІ:

Забив до смерті, але досі на свободі: рідні загиблого внаслідок бійки водія вимагають розголосу та справедливості

Помер водій маршрутки, якого на автостанції «Привокзальна» побив пасажир (відео бійки)

«Була калюжа крові»: на автостанції «Привокзальна» у Кременчуці пасажир забив водія до смерті (доповнено)


3
Автор: Яна Гудзь Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: Амстор бійка загиблий водій Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх