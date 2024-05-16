Як працюють батарейні тролейбуси у Кременчуці — директор КТУ Олександр Вертюх розповів про існуючі та нові маршрути

Сьогодні, 12:36 Переглядів: 168

За майже два десятиліття з вулиць міста зникли радянські тролейбуси, їх місце зайняли транспортні засоби вітчизняного виробництва — «Богдан» та ЛАЗ. Найстарішому тролейбусу в Кременчуці, що обслуговує регулярні маршрути, виповнилось 16 років. При цьому переважна більшість машин молодша за 10 років.

З січня 2020 року вулицями міста курсують батарейні тролейбуси з опцією автономного ходу. «Після кількох років експлуатації ми зрозуміли, що це дуже зручний і перспективний вид транспорту», — говорить директор Кременчуцького тролейбусного управління (КТУ) Олександр Вертюх. В чому полягає ця перспективність? Як вплинула поява інноваційних тролейбусів на розвиток громадського транспорту в місті? На ці та інші питання директор КТУ відповів в інтерв’ю ЦТС.

Нещодавно КТУ оголосило тендер на 20 батарейних тролейбусів. Розкажіть детальніше про цю закупівлю…

Цю закупівлю місто почало планувати ще до повномасштабного вторгнення. У 2020 році Кременчук приєднався до проєкту «Міський громадський транспорт України II», ініційованого тодішнім Міністерством інфраструктури України та фінансово підтриманого Європейським інвестиційним банком. Загалом до цієї ініціативи долучились 18 українських міст, ЄІБ на її реалізацію виділив пільговий кредит на 200 млн євро. Саме в межах цього проєкту і здійснюється закупівля 20 нових тролейбусів на суму 7,6 млн євро. Транспортні засоби, які місто планує придбати, будуть оснащені батареями для руху на ділянках без контактної мережі.

Це будуть перші батарейні тролейбуси в місті?

Ні. Зараз у місті вже курсує 21 батарейний тролейбус виробництва компанії «Богдан». Вісім одиниць місто придбало у 2017-2020 роках. Інші 13 тролейбусів — це результат модернізації.

Тобто?

Спершу вони не мали автономного ходу, а згодом, у 2022 та 2023 роках, компанія «Політехносервіс» провела їхню модернізацію, встановивши батареї для автономного ходу. Зараз вони можуть їздити без контактної мережі на відстань до 20 км.

Що саме підштовхнуло місто до такої модернізації?

Сукупність чинників. Батарейні тролейбуси курсують вулицями Кременчука з січня 2020 року. Їхня поява дозволила розширити мережу тролейбусних маршрутів. Ми змогли пустити тролейбус там, де не було контактної мережі. Після кількох років експлуатації ми зрозуміли, що це дуже зручний і перспективний вид транспорту, тому почали задумуватись над модернізацією існуючого тролейбусного парку.

Наступним чинником можна назвати відключення електроенергії наприкінці 2022 року, викликані ворожими ракетними обстрілами. Наявність батарейних тролейбусів дозволила уникнути транспортного колапсу, адже такий тролейбус, у випадку знеструмлення мережі, може довезти пасажирів до зручної пересадки на автобуси.

Я би хотів відзначити ще один момент. У випадку дорожньо-транспортних пригод чи ремонту дорожнього покриття на вулицях міста, батарейні тролейбуси можуть і далі курсувати за встановленими маршрутами, об'їжджаючи ділянки з ускладненим рухом.

На яких маршрутах зараз використовуються батарейні тролейбуси?

Зараз вони обслуговують сім маршрутів. Це № 1+ «Річковий вокзал — Квартал 304»; № 5А+ «Річковий вокзал — Кохнівський хлібозавод»; № 11А+ «Річковий вокзал — Квартал 297»; № 15Б+ «Річковий вокзал — Вул. Молодіжна»; № 25А+ «ПАТ «Укртатнафта» — Вул. Правобережна»; № 26А+ «Вул. Молодіжна — Вул. Академіка Герасимовича»; № 28А+ «Вул. Молодіжна — Вул. Мічурина».

Чи планує Кременчуцьке тролейбусне управління проводити модернізацію тролейбусів у майбутньому?

Так, подібні плани в нас є. Однак зараз важко щось говорити по строках.

А скільки тролейбусів зараз має підприємство? Що це за моделі?

Зараз тролейбусний парк КТУ нараховує 73 одиниці. Переважна частина — це тролейбуси виробництва «Богдан» та ЛАЗ, які місто закуповувало у 2000-х та 2010-х роках. Зараз найстаріший тролейбус, що курсує в Кременчуці, це машина збудована у 2008 році. Є декілька одиниць застарілих моделей, але вони використовуються лише для технічних цілей і міські маршрути не обслуговують.

Наостанок хотів би поговорити про маршрутну мережу. Скільки тролейбусних маршрутів зараз у Кременчуці?

Зараз у місті нараховується 15 тролейбусних маршрутів, на семи з них, як я вже казав, використовуються батарейні тролейбуси.

Чи планується запуск нових тролейбусних маршрутів?

Так, плануємо відкривати нові маршрути. Зараз розглядаємо кілька можливих варіантів. Переважно йдеться про віддалені частини міста або навіть про населені пункти, які знаходяться в межах Кременчуцької громади.

Йдеться про будівництво нових ліній контактної мережі?

Ні, нові лінії контактної мережі ми не плануємо будувати. На перспективних маршрутах ми плануємо використовувати саме батарейні тролейбуси. Ті 20 одиниць, що будуть придбані на кошти Європейського інвестиційного банку, будуть обслуговувати саме ці маршрути. Водночас ми хочемо продовжувати роботу з модернізації існуючої контактної мережі та тягових підстанцій.

Нагадаємо, що нещодавно Олександр Вертюх розповів «Кременчуцькому телеграфу» чи планується запуск тролейбусів у Горішні Плавні.