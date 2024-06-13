Речник Полтавського ОТЦК розповів про порядок надання відстрочок від мобілізації та нагадав, хто має на це право

Сьогодні, 19:30 Переглядів: 169

У чергах до ТЦК, які виникли останнім часом, багато тих, хто нарешті вирішив оформити відстрочку від призову по мобілізації

В Україні триває оновлення облікових даних військовозобов’язаних, які мають це зробити протягом 60 днів після набрання чинності новим законом про вдосконалення мобілізації (18 травня). Цей термін закінчується 16 липня. Багато з них згадали про своє право на отримання відстрочки від призову по мобілізації й окрім оновлення облікових даних вирішили її оформити. Це призвело до того, що в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виникли величезні черги.

Про це та механізм оформлення відстрочок сьогодні на брифінгу розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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За його словами, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації визначає стаття 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». А механізм її оформлення регламентований постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року №560 «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»

Згідно з цим порядком для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову при районних ТЦК та СП та їх відокремлених відділах (у Кременчуцькому РТЦК це відділи у Горішніх Плавнях, Глобиному, Семенівці та Козельщині – ред.) утворюються комісії у складі голови комісії (керівник районного ТЦК та СП чи її відділу) та членів комісії (представники апарату та структурних підрозділів районної військової адміністрації).

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Військовозобов’язаний для отримання відстрочки має написати заяву на ім’я голови комісії та надати документи, які підтверджують право на відстрочку. Комісія їх вивчає, оцінює, за потреби направляє запити, отримує витяги з електронних реєстрів та приймає рішення щодо надання відстрочки від призову, або відмови у її наданні.

У разі наданні відстрочки військовозобов’язаному видають довідку з зазначенням строку відстрочки.

Роман Істомін нагадав про зміни, які були внесені новим законом про надання відстрочки у зв’язку з постійним доглядом за родичами, які мають інвалідність І-ІІ групи та важко хворими, що потребують такого догляду за висновками МСЕК чи ЛКК.

- З'явилася норма, що така відстрочка оформлюється лише у разі відсутності інших не військовозобов'язаних осіб, які відповідно до закону повинні їх утримувати. А особа з інвалідністю може вибрати для здійснення догляду за ним лише одного військовозобов'язаного, - зазначив речник обласного ТЦК.

Роман Істомін додав, що для оформлення такої відстрочки окрім письмової згоди особи, що потребує догляду, потрібні інші підтверджуючі документи – акти органів місцевого самоврядування щодо підтвердження факту догляду, документи про відсутність інших осіб, які згідно закону повинні утримувати родичів, документ про отримання компенсації за догляд та інші.

- Якщо немає підстав для надання відстрочки, військовозобов’язаний направляється на проходження військово-лікарської комісії та за умови визнання придатним до військової служби може бути мобілізований, - пояснив речник Полтавського ОТЦК.

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Нагадаємо, згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.