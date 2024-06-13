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Де в п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 198

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 14 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка;
  • с. Потоки;
  • вул. Київська, 64-121;
  • вул. Ярова, 1-7;
  • вул. Юрія Кондратюка;
  • вул. Архітектора Сергєєва;
  • вул. Богдана Хмельницького;
  • вул. Ботанічна;
  • вул. Братів Тютюнників;
  • вул. Бригадна;
  • вул. Весняна;
  • вул. Гійома Боплана;
  • вул. Громадянська;
  • вул. Затонна;
  • вул. Каховська;
  • вул. Кільцева;
  • вул. Короленка;
  • вул. Лугова;
  • вул. Нескорених;
  • вул. Пирогова;
  • вул. Проєктна;
  • вул. Проліскова;
  • вул. Раїси Кириченко;
  • пров. Центральний;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Августина Волошина;
  • пров. Бригадний;
  • пров. Віталія Дончика;
  • пров. Градизький;
  • пров. Дачний;
  • пров. Західний;
  • пров. Зв'язковий;
  • пров. Зелений;
  • пров. Князя Олега;
  • пров. Липневий;
  • пров. Луговий;
  • пров. Нечая;
  • пров. Олексія Бутовського;
  • пров. Проєктний;
  • пров. Резервний;
  • туп. Спокійний;
  • туп. Бригадний;
  • туп. Зв'язковий;
  • вул. Вітчизняна, 5-20;
  • вул. Гійома Боплана, 77-92;
  • вул. Кооперативна, 1-28/75;
  • вул. Юрія Кондратюка, 7-82;
  • вул. Бетонна, 126-128А;
  • вул. Вадима Пугачова, 36;
  • пров. Бакинський;
  • пров. Бар'єрний;
  • пров. Західний;
  • пров. Квітневий;
  • пров. Луговий;
  • проїзд Луговий;
  • просп. Полтавський, 277/2-281;
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.
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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення Полтаваобленерго
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