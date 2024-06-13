Де в п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 19:01
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 14 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с. Потоки;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1-7;
- вул. Юрія Кондратюка;
- вул. Архітектора Сергєєва;
- вул. Богдана Хмельницького;
- вул. Ботанічна;
- вул. Братів Тютюнників;
- вул. Бригадна;
- вул. Весняна;
- вул. Гійома Боплана;
- вул. Громадянська;
- вул. Затонна;
- вул. Каховська;
- вул. Кільцева;
- вул. Короленка;
- вул. Лугова;
- вул. Нескорених;
- вул. Пирогова;
- вул. Проєктна;
- вул. Проліскова;
- вул. Раїси Кириченко;
- пров. Центральний;
- пров. Бакинський;
- пров. Августина Волошина;
- пров. Бригадний;
- пров. Віталія Дончика;
- пров. Градизький;
- пров. Дачний;
- пров. Західний;
- пров. Зв'язковий;
- пров. Зелений;
- пров. Князя Олега;
- пров. Липневий;
- пров. Луговий;
- пров. Нечая;
- пров. Олексія Бутовського;
- пров. Проєктний;
- пров. Резервний;
- туп. Спокійний;
- туп. Бригадний;
- туп. Зв'язковий;
- вул. Вітчизняна, 5-20;
- вул. Гійома Боплана, 77-92;
- вул. Кооперативна, 1-28/75;
- вул. Юрія Кондратюка, 7-82;
- вул. Бетонна, 126-128А;
- вул. Вадима Пугачова, 36;
- пров. Бакинський;
- пров. Бар'єрний;
- пров. Західний;
- пров. Квітневий;
- пров. Луговий;
- проїзд Луговий;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
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