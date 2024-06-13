Де в п'ятницю у Кременчуці планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 14 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». Ці відключення планові і не пов'язані із можливими графіками погодинного відключення світла. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с. Потоки;

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1-7;

вул. Юрія Кондратюка;

вул. Архітектора Сергєєва;

вул. Богдана Хмельницького;

вул. Ботанічна;

вул. Братів Тютюнників;

вул. Бригадна;

вул. Весняна;

вул. Гійома Боплана;

вул. Громадянська;

вул. Затонна;

вул. Каховська;

вул. Кільцева;

вул. Короленка;

вул. Лугова;

вул. Нескорених;

вул. Пирогова;

вул. Проєктна;

вул. Проліскова;

вул. Раїси Кириченко;

пров. Центральний;

пров. Бакинський;

пров. Августина Волошина;

пров. Бригадний;

пров. Віталія Дончика;

пров. Градизький;

пров. Дачний;

пров. Західний;

пров. Зв'язковий;

пров. Зелений;

пров. Князя Олега;

пров. Липневий;

пров. Луговий;

пров. Нечая;

пров. Олексія Бутовського;

пров. Проєктний;

пров. Резервний;

туп. Спокійний;

туп. Бригадний;

туп. Зв'язковий;

вул. Вітчизняна, 5-20;

вул. Гійома Боплана, 77-92;

вул. Кооперативна, 1-28/75;

вул. Юрія Кондратюка, 7-82;

вул. Бетонна, 126-128А;

вул. Вадима Пугачова, 36;

пров. Бакинський;

пров. Бар'єрний;

пров. Західний;

пров. Квітневий;

пров. Луговий;

проїзд Луговий;

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліса-Горського, 3-10.

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