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Кременчук, Здоров'я

Чому за деякі послуги в Кременчуцькому перинатальному центрі жінкам доводиться платити: відповідь влади

Сьогодні, 18:34 Переглядів: 167

Повний пакет необхідних обстежень для жінок старше 40 років покриває НСЗУ, але є певні нюанси

Жінки старше 40 років можуть безкоштовно пройти повний пакет діагностичних процедур в Кременчуцькому перинатальному центрі. Його покриває Національна служба здоров’я України. Але якщо жінка бажає пройти лише одну певну процедуру з переліку — це вже буде платною послугою. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа 12 червня. 

— Наприклад, якщо говорити за кольпоскопію, то її лікар-гінеколог може призначати після проведення більш простих діагностичних процедур і тільки тоді він може бути оплачений НСЗУ. Якщо пацієнтка хоче тільки кольпоскопію, а інші прості обстеження вона проходила, наприклад, у приватних клініках, то НСЗУ за це не заплатить. Є перелік і є послідовність цих процедур, — сказав Максим Середа.

Нагадаємо, У Кременчуцькому перинатальному центрі діє програма «Обстеження та консультація за 3 години». Вона доступна для всіх жінок без винятку й обмежень, не має значення вік, місце проживання та реєстрації. Фахівці безкоштовно обстежать та проконсультують кожну жінку всього за 3 години.

ПО ТЕМІ:

У Кременчуці перинатальний центр планують об’єднати з іншою лікарнею

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: НСЗУ перинатальний центр
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