Чому за деякі послуги в Кременчуцькому перинатальному центрі жінкам доводиться платити: відповідь влади

Жінки старше 40 років можуть безкоштовно пройти повний пакет діагностичних процедур в Кременчуцькому перинатальному центрі. Його покриває Національна служба здоров’я України. Але якщо жінка бажає пройти лише одну певну процедуру з переліку — це вже буде платною послугою. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Кременчука Максим Середа 12 червня.
Нагадаємо, У Кременчуцькому перинатальному центрі діє програма «Обстеження та консультація за 3 години». Вона доступна для всіх жінок без винятку й обмежень, не має значення вік, місце проживання та реєстрації. Фахівці безкоштовно обстежать та проконсультують кожну жінку всього за 3 години.
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