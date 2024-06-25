Кременчужан кличуть до бібліотеки дізнатися цікаві історії про головну вулицю міста (афіша)

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Цього четверга, 27 червня, кременчужан та гостей міста кличуть до бібліотеки, аби дізнатися цікаві історії про головну вулицю міста — вулицю Соборну. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.

Захід відбудеться у рамках циклу «Цікаві історії із запасників музею», який проводять представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки та спільно із працівниками Кременчуцького краєзнавчого музею.

Директорка музею Алла Гайшинська проведе для відвідувачів віртуальну екскурсію у просторі й часі «Прогулянка головною вулицею Кременчука». Учасники заходу матимуть можливість згадати усі попередні назви вулиці Соборної, а також веселі та сумні сторінки її історії; уважніше роздивитися будівлі, які є об'єктами культурної спадщини міста; дізнатися про людей, причетних до головної вулиці Кременчука.

Відбудеться захід у четвер, 27 червня, о 16.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії № 2 за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на зустріч вільний.

Нагадаємо, у лютому журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали одну із зустрічей цього циклу. Тоді Алла Гайшинська розповідала про цікаві експонати музею — наприклад, про солдатську ложку часів Першої світової війни та портрет Шевченка часів Другої світової.