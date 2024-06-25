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Кременчук, Культура, Афіша

Кременчужан кличуть до бібліотеки дізнатися цікаві історії про головну вулицю міста (афіша)

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 0

 

Працівники бібліотеки та музею продовжують цикл зустрічей «Цікаві історії із запасників музею»

Цього четверга, 27 червня, кременчужан та гостей міста кличуть до бібліотеки, аби дізнатися цікаві історії про головну вулицю міста — вулицю Соборну. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили працівники бібліотеки.

Захід відбудеться у рамках циклу «Цікаві історії із запасників музею», який проводять представники Кременчуцької міської публічної бібліотеки та спільно із працівниками Кременчуцького краєзнавчого музею.

Директорка музею Алла Гайшинська проведе для відвідувачів віртуальну екскурсію у просторі й часі «Прогулянка головною вулицею Кременчука». Учасники заходу матимуть можливість згадати усі попередні назви вулиці Соборної, а також веселі та сумні сторінки її історії; уважніше роздивитися будівлі, які є об'єктами культурної спадщини міста; дізнатися про людей, причетних до головної вулиці Кременчука.

Відбудеться захід у четвер, 27 червня, о 16.00 у приміщенні абонемента бібліотеки-філії № 2 за адресою вул. Соборна, 11.

Вхід на зустріч вільний.

Нагадаємо, у лютому журналісти «Кременчуцького Телеграфа» відвідали одну із зустрічей цього циклу. Тоді Алла Гайшинська розповідала про цікаві експонати музею — наприклад, про солдатську ложку часів Першої світової війни та портрет Шевченка часів Другої світової.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: афіша бібліотека історія Кременчука музей вулиця Соборна
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