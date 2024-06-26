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У Козельщині троє військових отримали відзнаку від Міноборони

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 159

Військові отримали поранення під час захисту України

25 червня у Козельщині трьох військовослужбовців нагородили медаллю «За поранення» від Міністерства оборони України. Про це повідомили на facebook-сторінці четвертого відділу Кременчуцького РТЦК та СП. 

Олександр Фещенко, Сергій Гуменюк та Сергій Акимов отримали поранення під час захисту України, розповіли у територіальному центрі комплектування. 

— Відомча відзнака Міністерства оборони України медаль «За поранення» має девіз «За жертву крові в боях за волю України», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, 20 червня у Кременчуці родинам двох загиблих захисників України вручили їх посмертні нагороди — ордени «За мужність» III ступеню.

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Автор: Телеграф
Теги: відзнаки ТЦК та СП
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