У Козельщині троє військових отримали відзнаку від Міноборони

25 червня у Козельщині трьох військовослужбовців нагородили медаллю «За поранення» від Міністерства оборони України. Про це повідомили на facebook-сторінці четвертого відділу Кременчуцького РТЦК та СП.
Олександр Фещенко, Сергій Гуменюк та Сергій Акимов отримали поранення під час захисту України, розповіли у територіальному центрі комплектування.
Нагадаємо, 20 червня у Кременчуці родинам двох загиблих захисників України вручили їх посмертні нагороди — ордени «За мужність» III ступеню.
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