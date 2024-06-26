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Кременчук, Здоров'я

Кременчуцька влада розповіла, коли медпрацівникам Першої міської лікарні піднімуть зарплату

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 360 Коментарів: 1

Рівень заробітної плати для медпрацівників зрівняють

Працівникам Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського піднімуть зарплати після реорганізації лікарні «Придніпровська». Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконавчого комітету 25 червня. 

— У нас лікарні пішли різними моделями нарахуванням зарплат. Хтось взяв за базу мінімальну заробітну плату, а хтось — заробітну плату, яка встановлена для першого розряду бюджетників. Тому є різниця, — сказав міський голова Віталій Малецький. 

Після об’єднання лікарні «Придніпровська» та Кременчуцької першої міської лікарні рівень заробітної плати для працівників зрівняють, зазначив міський голова. 

Нагадаємо, під час останньої акції проти реорганізації лікарні «Придніпровська» Віталій Малецький розповів, що працівники Кременчуцької першої міської лікарні отримують зарплати менші, аніж у лікарні «Придніпровська». Водночас ситуація з виплатами директорів медзакладів інакша — керівниця Першої лікарні отримує більше, аніж директор лікарні «Придніпровська».

Тоді Малецький пообіцяв підняти зарплати працівникам Першої лікарні.

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна. 

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ. 

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: medicine.rayon.in.ua
Теги: Перша міська лікарня реорганізація лікарня Придніпровська
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Коментарі: 1

1 222
evil:
Сьогодні, 09:12

Ніколи. Раз або два дадуть. А як тільки процес стане невідворотнім то все повернеться як було.На свої рила гроші найдуть. Разом з матдопомогами для мільйонерів по 80 тисяч . На вас грошей не вистачить.


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