У Миргородському районі знайшли потопельника

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Учора, 25 червня, близько 18.50 у місті Миргород на Полтавщині потонула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Рятувальникам вдалося дістати тіло заблого із водойми.

На місці працювали надзвичайники одного відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Нагадаємо, днями рятувальники виявили тіло потопельника у водоймі села Максимівка Полтавського району.