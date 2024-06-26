У Миргородському районі знайшли потопельника

Учора, 25 червня, близько 18.50 у місті Миргород на Полтавщині потонула людина. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Рятувальникам вдалося дістати тіло заблого із водойми.
На місці працювали надзвичайники одного відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, днями рятувальники виявили тіло потопельника у водоймі села Максимівка Полтавського району.
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