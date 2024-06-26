Днями поблизу Кременчуцької ГЕС проходитимуть навчальні стрільби

Найближчими днями, 26 та 27 червня, з 21.00 до 23.00 на березі Дніпра поблизу Кременчуцької ГЕС проводитимуться навчальні стрільби. Про це повідомляють у пресслужбі Світловодської міської ради.
У міськраді звертають увагу громадян на заборону розміщення, використання та перебування людей, човнів і суден на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок, водойм, та їх прибережних зонах.
Мешканців закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах місця і напрямки, звідки лунатимуть постріли.
У разі оголошення повітряної тривоги навчальні стрільби не проводитимуться.
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