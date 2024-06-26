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Днями поблизу Кременчуцької ГЕС проходитимуть навчальні стрільби

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 73 Коментарів: 1

 

Мешканців закликають зберігати спокій

Найближчими днями, 26 та 27 червня, з 21.00 до 23.00 на березі Дніпра поблизу Кременчуцької ГЕС проводитимуться навчальні стрільби. Про це повідомляють у пресслужбі Світловодської міської ради.

У міськраді звертають увагу громадян на заборону розміщення, використання та перебування людей, човнів і суден на водному плесі акваторії Кременчуцького водосховища, прилеглих річок, водойм, та їх прибережних зонах.

Мешканців закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах місця і напрямки, звідки лунатимуть постріли.

У разі оголошення повітряної тривоги навчальні стрільби не проводитимуться.

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0
Автор: Яна Гудзь
Теги: навчальні стрільби Кременчуцька ГЕС
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Коментарі: 1

4 479
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:55

Позначте кордони , де можна пересуватися плавзасобами хоча б. 


0 0

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