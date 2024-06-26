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Кременчуцькі танцюристи здобули найвищу перемогу на міжнародному фестивалі-конкурсі

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 194

 

Нагороду колектив здобув за спортивно-танцювальний номер «Козаки»

Вихованці народного ансамблю естрадно-спортивного танцю «Кураж» Кременчуцького комунального закладу культури «Міський центр культури та дозвілля» завоювали найвищу нагороду — Мега-гран-прі у Міжнародному фестивалі-конкурсі «Victory Game», що проходив на базі табору «Tvorchi Camp» у Карпатах. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповіли батьки учасників колективу.

 

Найвищу нагороду колектив здобув та спортивно-танцювальний номер «Козаки». Окрім цього, діти привезли додому ще п’ять гран-прі, двадцять перших та три других місця.

 

На конкурсі танцюристи «Куражу» представляли як, колективні номери, так і дуети та соло.

Окремою нагородою відзначили учасника колективу Дмитра Маляренка — він отримав звання «Зірка Tvorchi Camp».

Окрім танцювальних змагань, для учасників фестивалю організували також і дозвілля — зокрема, екскурсію в гори.

 

Також кременчуцьким танцюристам подарували знижку на наступну спільну поїздку до табору. Вручили його тренерці колективу Наталії Федоренко.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Перемога танці колектив Кураж Міський центр культури і дозвілля Карпати
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