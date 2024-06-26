Учора у Кременчуці зіткнулися дві автівки — поліція

Учора, 25 червня, близько 17.40 у Кременчуці на вулиці Халаменюка сталася дорожно-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохороцнів, зуткнулися автомобілі Nissan під керуванням 31-річної жінки та Volkswagen, за кермом якого перебував 29-річний чоловік.
Внаслідок аварії 36-річного пасажира автомобіля Volkswagen із травмами госпіталізували.
Поліція втсановлює усі причини та обставини аварії.
Нагадаємо, учора у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського зіткнулися два легковики: одна машина в'їхала в електричний стовп.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.