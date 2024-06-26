Учора у Кременчуці зіткнулися дві автівки — поліція

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Писажира однієї з машин із травмами ушпиталили

Учора, 25 червня, близько 17.40 у Кременчуці на вулиці Халаменюка сталася дорожно-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохороцнів, зуткнулися автомобілі Nissan під керуванням 31-річної жінки та Volkswagen, за кермом якого перебував 29-річний чоловік.

Внаслідок аварії 36-річного пасажира автомобіля Volkswagen із травмами госпіталізували.

Поліція втсановлює усі причини та обставини аварії.

Нагадаємо, учора у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського зіткнулися два легковики: одна машина в'їхала в електричний стовп.