На Полтавщині розпочалася кампанія безкоштовної вакцинації тварин проти сказу

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 0

На Полтавщині розпочалася кампанія по вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Триватиме вакцинація протягом місяця, із 24 червня до 26 липня. Вакцинуватимуть усіх тварин безкоштовно.

Вакцинувати можна тварин, починаючи із 3-місячного віку. Щеплення їм робитимуть вакциною українського виробника «Рабістар ред». Вона повністю безпечна для тварин і не має ніякого впливу на ріст та розвиток тварини, запевняють у Держпродспоживслужбі.

Графіки вакцинації домашніх тварин у Кременчуці та районі будуть опубліковані додатково.

Нагадаємо, минулого тижня випадок сказу зафіксували у кота у Білицькій громаді на Полтавщині. На початку травня на сказ захворів собака у Кременчуцькому районі.