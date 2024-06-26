Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині розпочалася кампанія безкоштовної вакцинації тварин проти сказу

Сьогодні, 09:33 Переглядів: 0

 

Триватиме вакцинація протягом місяця, із 24 червня до 24 липня

На Полтавщині розпочалася кампанія по вакцинації домашніх тварин проти сказу. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області.

Триватиме вакцинація протягом місяця, із 24 червня до 26 липня. Вакцинуватимуть усіх тварин безкоштовно.

Вакцинувати можна тварин, починаючи із 3-місячного віку. Щеплення їм робитимуть вакциною українського виробника «Рабістар ред». Вона повністю безпечна для тварин і не має ніякого впливу на ріст та розвиток тварини, запевняють у Держпродспоживслужбі.

Графіки вакцинації домашніх тварин у Кременчуці та районі будуть опубліковані додатково.

Нагадаємо, минулого тижня випадок сказу зафіксували у кота у Білицькій громаді на Полтавщині. На початку травня на сказ захворів собака у Кременчуцькому районі.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: тварини домашні тварини вакцинація сказ Держпродспоживслужба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх