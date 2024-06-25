У Кременчуці на перехресті зіткнулися дві автівки (додано, уточнено)

Сьогодні, 20:34 Переглядів: 61

На місці вже працюють правоохоронці

Сьогодні, 25 червня, близько 20.20 у Кременчуці на перехресті вулиць Троїцької та Богаєвського сталася дорожньо-транспортна пригода. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» стали очевидцями події.

За попередньою інформацією, на перехресті зіткнулися два автомобілі. Одна з машин врізалася в електричний стовп.

На перехресті також не працюють світлофори.

На місці події уже працюють правоохоронці.

Водій білого автомобіля травмований — журналісти помітили у чоловіка розбитий лоб. На місці уже працює швидка, медики надають усю необхідну допомогу потерпілому.

Рух на перехресті вулиць ускладнений через аварію та світлофори, які не працюють внаслідок погодинних відключень, тож водіям варто врахувати це при плануванні маршруту у тому напрямку.

Офіційної інформації про подію від правоохоронців наразі немає.

Додано:

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» із власних джерел, водій білої машини — імовірно співробітник Кременчуцького РТЦК та СП.

Нагадаємо, сьогодні на Полтавщині зіткнулися два легковики: одна людина загинула, ще п'ятеро травмовані.