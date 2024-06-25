Кременчуцькі спортсмени представлятимуть Полтавщину і Україну на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 70

Змагатимуться борці у вікових категоріях U-17 та U-20

Кременчуцькі спортсмени Вадим Матрос та Ірфан Мірзоєв представлятимуть Полтавщину та Україну на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби. Про це пише інтернет-видання «Полтавщина. Спорт».

Вадим — учень 11 класу Кременчуцького спортивного ліцею імені І. Піддубного. Для юнаків вікової категорії U-17, де спортсмен і змагатиметься, чемпіонат розпочинається уже сьогодні, 25 червня. Кременчуцький борець виступатиме у ваговій категорії до 60 кг.

Ірфан Мірзоєв — випускник Кременчуцького спортивного ліцею. Він змагатиметься у віковій категорії U-20. Для Ірфана чемпіонат розпочнеться 1 липня. Спортсмен братиме участь у змаганнях у ваговій категорії до 77 кг.

Відбувається чемпіонат європи з греко-римської боротьби у Сербії.

Нагадаємо, минулого місяця Вадим Матрос здобув звання чемпіона світу з греко-римської боротьби на міжнародних змаганнях, що відбувалися у Румунії.

Ірфан Мірзоєв у березні цього року посів І місце на чемпіонаті України з греко-римської боротьби. Тоді серед 10 спортсменів із Полтавської області участь у чемпіонаті взяли 8 кременчужан.