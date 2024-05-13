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Кременчук, Спорт

Кременчужанин Вадим Матрос — чемпіон світу з греко-римської боротьби

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 218

 

Вадим брав участь у Міжнародному турнірі у складі Національної збірної команди України  

Кременчуцький спортсмен, учень 10 класу Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного Вадим Матрос посів І місце на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби U-17. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці закладу освіти.

 

Участь у турнірі Вадим брав у складі Національної збірної команди України, яка також посіла І місце серед інших команд.

Змагання проходили з 9 до 12 равня у Бухаресті (Румунія).

Молодець, Вадиме, ти наша гордість. Пишаємося твоїми досягненнями. Це твоя заслуга і твого тренера, - пишуть на сторінці спортивного ліцею.

Підготував Вадима до змаганб тренер Сергій Бузько.

Нагадаємо, у квітні Вадим Матрос став чемпіоном України з греко-римської боротьби.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім. І. Піддубного
Теги: міжнародний турнір греко-римська боротьба Перемога спортивний ліцей
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