На цвинтарі на Глобинщині жінка розбила табличку однієї з могил — поліція

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Учора, 12 травня, близько 14.00 на цвинтарі села Погреби Градизької громади невідома жінка розбила табличку на одній із могил. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Про інцидент до поліції повідомили місцеві жителі, що стали очевидцями події.

За словами Сергія Джулая, керівника відділу поліції № 1, слідчо-оперативна група поліції встановила особу, яка може бути причетною до правопорушення. Нею виявилася 29-річна мешканка Градизька.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (Наруга над могилою) Кримінального кодексу України.

Поліція продовжує встановлювати обставини та причини інциденту.