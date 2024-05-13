На понад 1,7 млн грн збитків наловили риби браконьєри на Кременчуччині

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 146

Живу рибу випустили у водойму, а іншу передали на реалізацію до рибоприймального пункту

У суботу, 11 травня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля у акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища виявили ятер із незаконно виловленою рибою. Сума збитків внаслідок такого вилову становить понад 1,7 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі рибоохоронпатруля.

Частину риби з ознаками життя випустили назад у водойму. Ще близько 60 кг риби — 179 екз. ляща, 31 екз. карася сріблястого, сазана та плоскирку по 6 екз. передали до рибоприймального пункту з подальшим спрямуванням коштів до Державного бюджету.



