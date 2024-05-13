На понад 1,7 млн грн збитків наловили риби браконьєри на Кременчуччині

У суботу, 11 травня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля у акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища виявили ятер із незаконно виловленою рибою. Сума збитків внаслідок такого вилову становить понад 1,7 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі рибоохоронпатруля.
Частину риби з ознаками життя випустили назад у водойму. Ще близько 60 кг риби — 179 екз. ляща, 31 екз. карася сріблястого, сазана та плоскирку по 6 екз. передали до рибоприймального пункту з подальшим спрямуванням коштів до Державного бюджету.
Незаконне знаряддя вилову інспектори вилучили на місці відповідно до складеного акту. Також на міце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького райуправління поліції.
Також у пресслужбі Полтавського рибоохоронпатруля закликали громадян відразу повідомляти про виявлені факти порушень правил рибальства за телефоном на гарячу лінію: 0969075008.
Нагадаємо, нещодавно поліція вилучила з Кременчуцького водосховища 1,5 км браконьєрських сіток та оштрафувала порушників навігації.
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