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На понад 1,7 млн грн збитків наловили риби браконьєри на Кременчуччині

Сьогодні, 14:02 Переглядів: 146

 

Живу рибу випустили у водойму, а іншу передали на реалізацію до рибоприймального пункту

У суботу, 11 травня, інспектори Полтавського рибоохоронного патруля у акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища виявили ятер із незаконно виловленою рибою. Сума збитків внаслідок такого вилову становить понад 1,7 млн грн. Про це повідомляють у пресслужбі рибоохоронпатруля.

Частину риби з ознаками життя випустили назад у водойму. Ще близько 60 кг риби — 179 екз. ляща, 31 екз. карася сріблястого, сазана та плоскирку по 6 екз. передали до рибоприймального пункту з подальшим спрямуванням коштів до Державного бюджету.


Незаконне знаряддя вилову інспектори вилучили на місці відповідно до складеного акту. Також на міце події викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького райуправління поліції.

Також у пресслужбі Полтавського рибоохоронпатруля закликали громадян відразу повідомляти про виявлені факти порушень правил рибальства за телефоном на гарячу лінію: 0969075008.

Нагадаємо, нещодавно поліція вилучила з Кременчуцького водосховища 1,5 км браконьєрських сіток та оштрафувала порушників навігації.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль Джерело відео: Полтавський рибоохоронпатруль
Теги: риба браконьєри браконьєрство збитки
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