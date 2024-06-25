Фотофакт: у небі над Кременчуком з'явилася веселка

Сьогодні, 19:59 Переглядів: 112

Перед цим у місті прошлов короткочасний дощ

Сьогодні, 25 червня, близько 19.30 у небі над Кременчуком з’явилася веселка. Своїми фотографіями із журналістами «Кременчуцького Телеграфа» поділилися читачі.

Обласний гідрометцентр прогнозував на другу половину дня штормове попередження: грозу, шквали та пориви вітру.

Близько 16.20 небо над містом почали затягувати хмари. Пізніше протягом двох годин кілька разів пройшов дощ.

А вже після цього над Кременчуком розкинулася красива райдуга.

Нагадаємо, раніше веселку у небі над Кременчуком бачили на початку червня.