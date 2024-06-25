На Полтавщині стались дві аварії: є загиблий і травмовані

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Дві аварії стались на одному місці

25 червня поблизу села Лобачі Решетилівської громади стались дві аварії. Легковий автомобіль «Мазда» з’їхав у кювет, а поряд зіткнулись «Сітроен» та «Мерседес». Внаслідок двох аварій є загиблий і травмовані. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

За словами правоохоронців, перша аварія сталась приблизно о 16.00. Легковий автомобіль «Мазда» виїхав за межі дороги та з’їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка «Мазди» травмувалась.

— Поблизу місця ДТП зупинилися кілька автомобілів для надання допомоги травмованій. У цей момент сталася ще одна ДТП. З легковим автомобілем «Сітроен», який зупинився на узбіччі дороги, зіткнувся легковий автомобіль «Мерседес», — розповіли у поліції.

Унаслідок зіткнення одна людина загинула та четверо травмувались. Їх госпіталізували до лікарні.

Правоохоронці з’ясовують причини та обставини аварій.