На Полтавщині стались дві аварії: є загиблий і травмовані

25 червня поблизу села Лобачі Решетилівської громади стались дві аварії. Легковий автомобіль «Мазда» з’їхав у кювет, а поряд зіткнулись «Сітроен» та «Мерседес». Внаслідок двох аварій є загиблий і травмовані. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.
За словами правоохоронців, перша аварія сталась приблизно о 16.00. Легковий автомобіль «Мазда» виїхав за межі дороги та з’їхав у кювет. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водійка «Мазди» травмувалась.
Унаслідок зіткнення одна людина загинула та четверо травмувались. Їх госпіталізували до лікарні.
Правоохоронці з’ясовують причини та обставини аварій.
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