У Полтаві в аварії травмувалась дитина

Сьогодні, 18:20 Переглядів: 179

25 червня у Полтаві автомобіль Hyundai наїхав на 12-річного місцевого хлопця. Дитину госпіталізували. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Полтавщини.

Повідомлення про аварію правоохоронці отримали приблизно о 17.00 від місцевих мешканців. Наразі медики встановлюють ступінь тяжкості отриманих травм. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовує слідство.