Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в усіх ЦНАПах України — Мінцифра

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Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин

Відсьогодні українці після уточнення облікових даних у ЦНАПі зможуть отримати військово-обліковий документ із QR-кодом — за ним перевірятимуть дійсність документа. Документ сформується, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є вся необхідна інформація про заявника. Про це повідомили у Мінцифрі.

Як це працює

Військовозобовʼязаний українець чи українка приходить до ЦНАПу

надає актуальні дані про себе та підтверджує їх

адміністратор вносить дані в електронну систему

інформація автоматично підтягується в Оберіг

заявник отримує військово-обліковий документ із QR-кодом.

За вашим бажанням адміністратор надішле PDF-файл сформованого військово-облікового документа на електронну пошту або одразу роздрукує його. Він має таку ж юридичну силу, як і документ в електронній формі, тож вибирайте для себе, який варіант зручніший.

Якщо раніше отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних, зможете повторно звернутися до ЦНАПу та отримати новий із QR-кодом. Документ дійсний рік з моменту формування.

Уточнення військово-облікових даних та отримання документа з QR-кодом у ЦНАПі в середньому триває до 15 хвилин.

Нещодавно у мобільному застосунку «Резерв+» став доступний електронний військово-обліковий документ. Нагадаємо, що військовозобов’язаним почали вклеювати у військово-обліковий документ штрих-код (VIN-код). Фактично він є ідентифікаційним кодом військовозобов’язаного, який Єдиний електронний реєстр призовників «Оберіг» автоматично присвоює кожному з них. Він свідчить, що людина виконала вимоги закону про вдосконалення мобілізації та оновила свої військово-облікові дані у Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Однак він обов'язковий тільки при отриманні нових військово-облікових документів.