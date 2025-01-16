Полтавські вибухотехніки знешкодили уламки збитого безпілотника

На Полтавщині вибухотехніки знищили уламки збитих безпілотників. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, згодом на місце падіння уламків виїхали вибухотехніки та оглянули збитий безпілотник.
Як повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації, уламки збитого безпілотника пошкодили енергетичну інфраструктуру в області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі.
Нагадаємо, у перший тиждень року вибухотехніки понад 20 разів виїжджали на місця падіння уламків збитих дронів.
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