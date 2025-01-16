Полтавські вибухотехніки знешкодили уламки збитого безпілотника

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Цієї ночі в області уламки збитих дронів пошкодили енергетичну інфраструктуру

На Полтавщині вибухотехніки знищили уламки збитих безпілотників. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, згодом на місце падіння уламків виїхали вибухотехніки та оглянули збитий безпілотник.

Працівники управління вибухотехнічної служби встановили, що збитий БпЛА має бойову частину, яка не вибухнула. З дотриманням заходів безпеки вибухотехніки поліції оглянули рештки безпілотника та знешкодили її бойову частину для подальшого знищення, — зазначає начальник Управління вибухотехнічної служби поліції Полтавської області Артем Бондаренко.

Як повідомили у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації, уламки збитого безпілотника пошкодили енергетичну інфраструктуру в області. Без світла зараз 301 побутовий та 22 юридичних споживачі.

Нагадаємо, у перший тиждень року вибухотехніки понад 20 разів виїжджали на місця падіння уламків збитих дронів.