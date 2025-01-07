На Полтавщині вибухотехніки знищують уламки збитих безпілотників

Полтавські вибухотехніки знешкоджують уламки збитих у небі над областю безпілотників. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, мобільні групи вибухотехніків поліції регулярно оглядають місця після повітряних атак та, за необхідності, знешкоджують бойові частини безпілотників, які не вибухнули.
Після огляду уламків збитих дронів, вибухотехніки на місці знешкоджують бойові частини, а потім вивозять їх у безпечне місце для знищення.
Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про заборону самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а у разі їх виявлення — відразу повідомляти поліцію.
Нагадаємо, нещодавно поліціянти показали кадри знешкодження бойової частини російського безпілотника «Герань-2».
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