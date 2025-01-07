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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині вибухотехніки знищують уламки збитих безпілотників

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 226

 

За тиждень правоохоронці понад 20 разів виїздили на місця падіння уламків безпілотників

Полтавські вибухотехніки знешкоджують уламки збитих у небі над областю безпілотників. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, мобільні групи вибухотехніків поліції регулярно оглядають місця після повітряних атак та, за необхідності, знешкоджують бойові частини безпілотників, які не вибухнули.

 

Від початку 2025 року вибухотехніки близько 40 разів виїздили на виклики щодо виявлення вибухонебезпечних предметів, з них більша частина — місця за фактами вибухів та обстрілів у регіоні, — зазначає начальник Управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко.

Після огляду уламків збитих дронів, вибухотехніки на місці знешкоджують бойові частини, а потім вивозять їх у безпечне місце для знищення.

 

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам про заборону самостійно переміщувати чи торкатися залишків ракет та нерозірваних боєприпасів, а у разі їх виявлення — відразу повідомляти поліцію.

Нагадаємо, нещодавно поліціянти показали кадри знешкодження бойової частини російського безпілотника «Герань-2».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: уламки збиті бпла вибухотехніки
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