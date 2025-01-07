Від початку року патрульні понад 23 тисячі разів оштрафували водіїв за перевищення швидкості

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Лише у грудні патрульні зупинили більше тисячі порушників швидкісного режиму

У 2024 році на Полтавщині патрульні склали 23 тисячі 295 адмінпротоколів на водіїв за перевищення швидкості. Такі дані наводять у пресслужбі патрульної поліції у Полтавській області.

Зокрема, 4546 водіїв перевищили швидкість на понад 50 км/год.

Лише у грудні патрульні оштрафували 1072 порушники швидкісного режиму.

Патрульні нагадали, що за таке порушення водіям загрожує:

за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) Кодексу України про адміністративні правопорушення штраф — 340 гривень;

за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП штраф — 1700 гривень.

Нагадаємо, за перші 5 місяців 2024 року в області патрульні зафіксували майже 10 тисяч випадків перевищення шивдкісного режиму.