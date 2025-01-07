Від початку року патрульні понад 23 тисячі разів оштрафували водіїв за перевищення швидкості

У 2024 році на Полтавщині патрульні склали 23 тисячі 295 адмінпротоколів на водіїв за перевищення швидкості. Такі дані наводять у пресслужбі патрульної поліції у Полтавській області.
Зокрема, 4546 водіїв перевищили швидкість на понад 50 км/год.
Лише у грудні патрульні оштрафували 1072 порушники швидкісного режиму.
Патрульні нагадали, що за таке порушення водіям загрожує:
Нагадаємо, за перші 5 місяців 2024 року в області патрульні зафіксували майже 10 тисяч випадків перевищення шивдкісного режиму.
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