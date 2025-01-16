У Кременчуці школярі завтра переходять на дистанційне навчання

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У Кременчуцькій районній військовій адміністрації розіслали на громади лист з рекомендаціями перевести учнів завтра на дистанційку також

Завтра, 17 січня, у Полтаві та деяких інших громадах області учні шкіл та вихованці садочків навчатимуться дистанційно. Департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської облвійськадміністрації розіслав на районні військові адміністрації та інші структурні підрозділи Полтавської ОВА лист із відповідними рекомендаціями.

Отримали такий лист і в Кременчуцькій РВА. У пресслужбі нам повідомили, що розпорядження по райвійськадміністрації не було, проте на громади району розіслали листи з рекомендаціями не нехтувати сигналами повітряної тривоги та забезпечити для учнів шкіл і вихованців дитсадків дистанційне навчання на цей день.

Яка ситуація із навчанням у закладах освіти Кременчука — наразі не відомо. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» звернулися за коментарем до директора департаменту освіти міста Геннадія Москалика, проте на момент публікації матеріалу відповіді так і не отримали.

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Геннадій Москалик підтвердив журналістам редакції, що завтра, 17 січня, кременчуцькі школярі навчатимуться дистанційно.

Нагадаємо, у травні 2024 року кременчуцьких школярів переводили на дистанційку на три дні через можливі провокації та загрозу обстрілів армією РФ напередодні Дня пам’яті та примирення.