Чоловіків, які торік у Кременчуці пограбували військового, засудили на 7 років за ґратами

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У Кременчуці на 7 років за ґратами засудили двох чоловіків, які у листопаді минулого року пограбували військовослужбовця. Про це інформують у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, військовослужбовець демобілізувався зі Збройних сил України внаслідок поранення та отримав за це виплати. Кременчуківець та його знайомий з Кіровоградщини перелізли через паркан та зайшли до будинку військового. Там вони почали чоловіка бити й вимагати у нього гроші. Потім грабіжники обшукали кімнату, забрали 20 тисяч гривень та пішли.

Через кілька днів спільники знову навідалися до потерпілого. Але цього разу їх затримали правоохоронці.

Обох чоловіків визнали винними у грабежі, поєднаному з насильством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, з проникненням у житло, в умовах воєнного стану та незаконному проникненні до іншого володіння особи (ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 162 Кримінального кодексу України). Вони проведуть за ґратами по 7 років кожен.

Нагадаємо, нещодавно жителя Кременчука, який пограбував пенсіонерку на вокзалі, засудили на 7 років ув'язнення.



