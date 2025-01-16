Кременчуцький музей військової історії отримав крило російської ракети, яка летіла на Дніпро

Музей військової історії Кременчука поповнив свою колекцію експонатом — заклад отримав крило збитої російської ракети, яка летіла на Дніпро при масованому обстрілі України 29 грудня 2023 року. Уламок російської зброї музею передав волонтер Ярослав Самойленко, який придбав його на аукціоні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла волонтерка Олена Ніколаєнко 16 січня.
За її словами, крило ракети розписане воїнами 3-ї ОШБ (окрема штурмова бригада) з позивними «Каптер», «Атлет», «Сітро» та «Найк».
Він додає, що частина ракети також розписана слов’янськими рунами-оберегами мисткинею Анастасією Куник.
Нагадаємо, у 2023 році волонтер Ярослав Самойленко передав музею унікальний експонат із спецоперації Головного управління розвідки (ГУР) — жилетку з «Вишки Бойка».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.