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Кременчуцький музей військової історії отримав крило російської ракети, яка летіла на Дніпро

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 158

Крило ракети розписане воїнами 3-ї ОШБ

Музей військової історії Кременчука поповнив свою колекцію експонатом — заклад отримав крило збитої російської ракети, яка летіла на Дніпро при масованому обстрілі України 29 грудня 2023 року. Уламок російської зброї музею передав волонтер Ярослав Самойленко, який придбав його на аукціоні. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіла волонтерка Олена Ніколаєнко 16 січня. 

 

За її словами, крило ракети розписане воїнами 3-ї ОШБ (окрема штурмова бригада) з позивними «Каптер», «Атлет», «Сітро» та «Найк». 

 

— «Найк», бойовий медик-штурмовик. Поліг невдовзі після того, як розписався на крилі. Витягував пораненого на собі й отримав пряме влучання FPV- дрона по собі». Ось такою бува, іноді ціна наших експонатів, — написав у своєму дописі директор музею Володимир Поляков.

Він додає, що частина ракети також розписана слов’янськими рунами-оберегами мисткинею Анастасією Куник.

Нагадаємо, у 2023 році волонтер Ярослав Самойленко передав музею унікальний експонат із спецоперації Головного управління розвідки (ГУР) — жилетку з «Вишки Бойка».

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: музей військової історії ракетний обстріл
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