Яйця знову дорожчають, а вартість цукру та деяких овочів знизилася: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 142 Коментарів: 1

Також спостерігається і зростання цін на пальне

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 16 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині знову почали дорожчати яйця і морква. Ціни помітно зросли й на автомобільне пальне. Поступово дешевшають цукор, капуста та картопля.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

яйця — на 3,35 грн за 10 штук;

морква — на 2,95 грн за кг;

бензин марки А-92 та А-95 — на 0,58 грн за л;

дизельне пальне — на 0,51 грн за л;

автогаз — на 0,77 грн за л.

подешевшали:

цукор — на 1,50 грн за кг;

капуста — на 0,40 грн за кг;

картопля — на 0,22 грн за кг.

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, на минулому тижні пальне уже дорожчало, а от яйця та морква — навпаки.