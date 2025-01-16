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Кременчук, Споживач

Яйця знову дорожчають, а вартість цукру та деяких овочів знизилася: моніторинг цін на Кременчуччині

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 142 Коментарів: 1

 

Також спостерігається і зростання цін на пальне

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби провело моніторинг цін на соціально значущі товари у торгівельних закладах району станом на 16 січня. З цією інформацією наше видання ознайомила Кременчуцька районна військова адміністрація.

За останній тиждень на Кременчуччині знову почали дорожчати яйця і морква. Ціни помітно зросли й на автомобільне пальне. Поступово дешевшають цукор, капуста та картопля.

Варто зазначити, що Держпродспоживслужби моніторить ціни тільки на соціально значущі товари. Тому, не всі харчові продукти підпадають під цей моніторинг.

Згідно з інформацією Держпродспоживслужби за минулий тиждень

подорожчали:

  • яйця — на 3,35 грн за 10 штук;
  • морква — на 2,95 грн за кг;
  • бензин марки А-92 та А-95 — на 0,58 грн за л;
  • дизельне пальне — на 0,51 грн за л;
  • автогаз — на 0,77 грн за л.

подешевшали:

  • цукор — на 1,50 грн за кг;
  • капуста — на 0,40 грн за кг;
  • картопля — на 0,22 грн за кг.

 

У Держпродспоживслужбі закликають громадян повідомляти в управління про виявлення фактів завищення цін на соціально значущі продукти. Звертатися зі скаргами можна і до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
Номер телефона Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області (цілодобова «гаряча лінія») — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.

Нагадаємо, на минулому тижні пальне уже дорожчало, а от яйця та морква — навпаки.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 24tv.ua
Теги: моніторинг цін Держпродспоживслужба
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Коментарі: 1

1 254
Andron777:
Сьогодні, 18:36

Пару днів поїли дешевих яєць? Хватить. Бариги порахували шо це для них накладно...smirk


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