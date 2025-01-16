Незалежні комісії перевіряють інвалідність у чоловіків з Кременчуччини, яких зняли з військового обліку

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 485

Усі висновки комісія повертає зі зниженим ступенем інвалідності, яку потрібно буде переоформлювати

Наразі незалежні центри оцінювання перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності військовозобов’язаним чоловікам, яких на підставі цього виключили із військового обліку, та повертають справи зі зниженим ступенем інвалідності для них. Про це під час брифінгу 16 січня розповів директор департаменту охорони здоров’я на Полтавщині Віктор Лисак.

Зокрема, мова йде і про Кременчук, де із 24 лютого 2022 року до 1 лютого 2024 року ІІ групу інвалідності отримали понад 5 тисяч чоловіків.

Після цього інвалідність необхідно буде знову переоформлювати, зазначив Лисак.

— На сьогодні вже до нас приходять справи, які повертаються, які вже оцінили. Ну і повірте, якщо там була безстрокова група інвалідності, то на місяць дали там третю групу, і йдіть до лікуючого лікаря на переоформлення. Я думаю, що ці люди вже не підуть нікуди.

За словами Віктора Лисака, справи з Полтавщини перевіряють центри оцінювання у Дніпропетровській та Вінницькій областях.

Також головний лікар області додав, що лікарям розформованих МСЕКів, які фігурують у розслідуваннях правоохоронців, не допомагатимуть із працевлаштуванням.