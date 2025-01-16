В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачиватимуть по 1500 грн

З 15 січня розпочався прийом заяв на виплату фінансової допомоги ветеранам війни для заняття спортом у застосунку «Дія». Для отримання коштів на перший квартал заявку потрібно подати до 20 січня
В Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. З 15-го січня розпочався прийом заяв на виплату цієї грошової допомоги.
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.
Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок «Дія» — без черг, зайвих документів і відвідування державних установ. Для цього потрібно 1 хвилина часу та лише кілька кликів.
Важливо! Для отримання коштів для занять спортом на перший квартал 2025 року заявку потрібно подати до 20 січня. Тож варто не баритися.
Хто може подати заяву?
Інформація про статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).
Для подачі заяви на отримання допомоги необхідно:
Щоб подати заяву на отримання 1 500 грн, потрібно:
Після цього можна очікувати на зарахування 1500 грн.
Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку «Дія»?
Подавати заявку на участь у програмі для отримання коштів потрібно до 20 числа першого місяця кварталу:
Якщо ветеран повністю, або частково використав ці кошти, тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично.
Де можна витратити отримані кошти?
Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту:
Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.
Впродовж якого часу можна використати кошти
Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до 31 березня.
Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а ветерану автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.
Важливо! У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а ветеран припиняє участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку «Дія».
Чи можна подати заяву на участь у програмі, якщо посвідчення ветерана не відображається у «Дії»?
Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку «Дія» через відсутність фото в реєстрах. Але якщо дані ветерана внесені до ЄДРВВ — то подавати заяву у застосунку «Дія» на участь у програмі «Ветеранський спорт» можна.
Що робити, якщо інформація про ветерана війни відсутня в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни?
Потрібно звернутися до Мінветеранів для уточнення свого статусу в ЄДРВВ. Зробити це можна на порталі Мінветеранів, або за телефонами: 0632271456 або 0632302788.
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