В Україні стартувала програма залучення ветеранів до спорту — щоквартально на оплату занять виплачиватимуть по 1500 грн

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З 15 січня розпочався прийом заяв на виплату фінансової допомоги ветеранам війни для заняття спортом у застосунку «Дія». Для отримання коштів на перший квартал заявку потрібно подати до 20 січня

В Україні стартувала програма «Ветеранський спорт» щодо заохочення ветеранів війни до занять спортом. За цією програмою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять. З 15-го січня розпочався прийом заяв на виплату цієї грошової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів України.

Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок в автоматичному режимі. Подати заяву на отримання коштів можна через застосунок «Дія» — без черг, зайвих документів і відвідування державних установ. Для цього потрібно 1 хвилина часу та лише кілька кликів.

Важливо! Для отримання коштів для занять спортом на перший квартал 2025 року заявку потрібно подати до 20 січня. Тож варто не баритися.

— Спільно з Мінцифрою ми запускаємо державну програму фінансової допомоги, яка сприятиме поверненню наших ветеранів і ветеранок до активного життя. Вже у січні ви можете отримати на свої банківські рахунки 1 500 грн на відвідування спортивних залів, басейнів та інших закладів фізичної культури та спорту, — зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Хто може подати заяву?

учасники бойових дій;

люди, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни (ОІВВ).

Інформація про статус учасника бойових дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни має бути в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни (ЄДРВВ).

Для подачі заяви на отримання допомоги необхідно:

бути авторизованим у застосунку «Дія»;

мати верифікований РНОКПП (Картка платника податків);

мати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни, внесений до ЄДРВВ;

відкрити спеціальний рахунок «Дія.Картки» у банку-учаснику програми (список є в «Дії»);

подати заяву у застосунку «Дія».

Щоб подати заяву на отримання 1 500 грн, потрібно:

зайти у «Дію» і натиснути — «Сервіси» — «Ветеранський спорт» та ознайомитися з умовами послуги;

відкрити та вибрати «Дія.Картку» для виплат;

уважно перевірити заяву та натиснути «Надіслати».

Після цього можна очікувати на зарахування 1500 грн.

Коли потрібно подавати заяву про виплату у застосунку «Дія»?

Подавати заявку на участь у програмі для отримання коштів потрібно до 20 числа першого місяця кварталу:

до 20 січня ;

з 1 до 20 квітня;

з 1 до 20 липня;

з 1 до 20 жовтня.

Якщо ветеран повністю, або частково використав ці кошти, тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти надійдуть автоматично.

Де можна витратити отримані кошти?

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту:

у тренажерних залах;

на спортивних майданчиках;

у спортивних секціях;

у спортивних клубах.

Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця 7941.

Впродовж якого часу можна використати кошти

Кошти потрібно використати повністю або частково впродовж кварталу (трьох місяців), в якому їх було зараховано. Наприклад, допомогу, отриману у першому кварталі, потрібно витратити до 31 березня.

Якщо кошти будуть використані частково — залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а ветерану автоматично нараховуватимуть кошти у наступному кварталі.

Важливо! У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки Мінветеранів, а ветеран припиняє участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, потрібно повторно подати заяву у застосунку «Дія».

Чи можна подати заяву на участь у програмі, якщо посвідчення ветерана не відображається у «Дії»?

Посвідчення ветерана може не відображатись у застосунку «Дія» через відсутність фото в реєстрах. Але якщо дані ветерана внесені до ЄДРВВ — то подавати заяву у застосунку «Дія» на участь у програмі «Ветеранський спорт» можна.

Що робити, якщо інформація про ветерана війни відсутня в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни?

Потрібно звернутися до Мінветеранів для уточнення свого статусу в ЄДРВВ. Зробити це можна на порталі Мінветеранів, або за телефонами: 0632271456 або 0632302788.

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