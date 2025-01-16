«Кременчукводоканал» замовляє новий самоскид за майже 5 млн грн

Вчора, 19:11 Переглядів: 229

16 січня комунальне підприємство «Кременчукводоканал» оприлюднив оголошення про закупівлю самоскида. Очікувана вартість — 4,8 млн гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Доставити машину мають після 6 лютого. У технічних показниках вказали, що самоскид має бути не раніше 2024 року випуску, новим. Водоканал також конкретизував колір кабіни — це має бути білий або зелений та колір самоскидної платформи — помаранчевий.

Нагадаємо, у листопаді комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» придбав новий автогідропідйомник телескопічний АТ-18/8 на шасі DAYUN CGC1060 за 3,99 млн гривень з робочою висотою 18 м. Тоді у додатку до тендерної документації з технічними вимогами журналісти виявили, що параметри потрібного автопідйомника подекуди майже один в один списані з сайту заводу «Альфатекс», що належить депутату Полтавської обласної ради Миколі Корецькому.