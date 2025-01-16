Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло
Вчора, 20:05
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Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У п'ятницю, 17 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
Технічне обслуговування електромереж:
- вул. Вільної України: 29-60
- вул. Дмитра Демидюка: 7-28
- вул. Іллі Ткаченка: 50/11-73, 62А-59, 64
- вул. Левка Лук’яненка: 29-43/66
- вул. Ливарна: 1А-10
- вул. Махоркова: 5/80, 9/1-24А, 17-62
- вул. Михайла Драгоманова: 40-103/4
- вул. Небесної Сотні: 66/1-98
- вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
- вул. Перекопська: 2
- вул. Романа Шухевича: 11-36, 40, 30, 31
- вул. Сумська: 41-61
- пров. Герцена: 3-9Б
- пров. Дачний: 6А, 16, 28
- пров. Ливарний: 3-26
- пров. Літописний: 1-14
- пров. Мирний: 3, 4, 5
- пров. Перекопський: 10
- пров. Прорізний: 28/30, 30
- пров. Січовий: 1/1-17
- пров. Щемилівський: 3-28.
Реалізація договорів про приєднання:
- вул. Адмірала Остроградського: 1-28
- вул. В. Івасюка: 1, 12А, 31-86/46, 1-56А
- вул. Виноградна: 15-56
- вул. Козацька: 61/31-94А
- вул. Ковальська: 30/24-37
- вул. Ливарна: 1А-18
- вул. Насосна: 2/25-100
- вул. Олени Пчілки: 11/39-18
- вул. Платухіна: 20-37
- вул. Республіканська: 20, 107, 174
- вул. Сергія Кульчицького: 16-49
- вул. Тупікова: 3-10
- вул. Художня: 28-57/2
- наб. Л-та Дніпрова: 4-43
- пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
- пр. 2-й Ягідний: 2
- просп. Лесі Українки: 11, 104, 110, 118
- пров. Докучаєва: 1А-32
- пров. Івана Кожедуба: 13-32
- пров. І. Приходька: 3-24
- пров. К. Ушинського: 1-14
- пров. Насосний: 3-22
- пров. М. Савченка: 3-8
- пров. Леся Курбаса: 2-20
- пров. Марії Заньковецької: 1А-51
- пров. Ф. Мазуленка: 2/7-7
- пров. Художній: 2-15
- пров. Ягідний: 2-39
- туп. Ливарний: 1-9
- туп. Степовий: 1-9
- туп. Юннатів: 1-7.
З 8.00 до 19.00
Реалізація договорів про приєднання:
З 8.00 до 20.00
Реалізація договорів про приєднання:
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