Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Відключення світла

Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

Вчора, 20:05 Переглядів: 377

 Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У п'ятницю, 17 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00

Технічне обслуговування електромереж:

  • вул. Вільної України: 29-60
  • вул. Дмитра Демидюка: 7-28
  • вул. Іллі Ткаченка: 50/11-73, 62А-59, 64
  • вул. Левка Лук’яненка: 29-43/66
  • вул. Ливарна: 1А-10
  • вул. Махоркова: 5/80, 9/1-24А, 17-62
  • вул. Михайла Драгоманова: 40-103/4
  • вул. Небесної Сотні: 66/1-98
  • вул. Ольги Кобилянської: 3-12/17
  • вул. Перекопська: 2
  • вул. Романа Шухевича: 11-36, 40, 30, 31
  • вул. Сумська: 41-61
  • пров. Герцена: 3-9Б
  • пров. Дачний: 6А, 16, 28
  • пров. Ливарний: 3-26
  • пров. Літописний: 1-14
  • пров. Мирний: 3, 4, 5
  • пров. Перекопський: 10
  • пров. Прорізний: 28/30, 30
  • пров. Січовий: 1/1-17
  • пров. Щемилівський: 3-28.

Реалізація договорів про приєднання:

  • вул. Адмірала Остроградського: 1-28
  • вул. В. Івасюка: 1, 12А, 31-86/46, 1-56А
  • вул. Виноградна: 15-56
  • вул. Козацька: 61/31-94А
  • вул. Ковальська: 30/24-37
  • вул. Ливарна: 1А-18
  • вул. Насосна: 2/25-100
  • вул. Олени Пчілки: 11/39-18
  • вул. Платухіна: 20-37
  • вул. Республіканська: 20, 107, 174
  • вул. Сергія Кульчицького: 16-49
  • вул. Тупікова: 3-10
  • вул. Художня: 28-57/2
  • наб. Л-та Дніпрова: 4-43
  • пр. 1-й Ягідний: 4, 4А
  • пр. 2-й Ягідний: 2
  • просп. Лесі Українки: 11, 104, 110, 118
  • пров. Докучаєва: 1А-32
  • пров. Івана Кожедуба: 13-32
  • пров. І. Приходька: 3-24
  • пров. К. Ушинського: 1-14
  • пров. Насосний: 3-22
  • пров. М. Савченка: 3-8
  • пров. Леся Курбаса: 2-20
  • пров. Марії Заньковецької: 1А-51
  • пров. Ф. Мазуленка: 2/7-7
  • пров. Художній: 2-15
  • пров. Ягідний: 2-39
  • туп. Ливарний: 1-9
  • туп. Степовий: 1-9
  • туп. Юннатів: 1-7.

З 8.00 до 19.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • с. Потоки.

З 8.00 до 20.00

Реалізація договорів про приєднання:

  • туп. Урожайний: 2.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх