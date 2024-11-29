На Полтавщині у чоловіка вдома знайшли зброю та наркотики

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Слідчі поліції Лубенщини повідомили про підозру 38-річному місцевому мешканцю у незаконному збуті боєприпасів та зберіганні зброї та наркотиків. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

— Під час обшуку у нього вдома слідчі та криміналісти вилучили бойовий припас, вогнепальну зброю та наркотичні засоби. Фігуранту повідомили про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу, — повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Лубенського райвідділу поліції Артем Солтан.

Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (Придбання, зберігання та збут бойових припасів, а також зберігання, придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 27 листопада в поліції повідомили, що на Полтавщині троє мешканців задекларували знайдену зброю. Зокрема, в Кременчуці чоловік зареєстрував знайдений автомат Калашникова.

Раніше ми писали, що цього місяця оперативники карного розшуку Полтавської області викрили 48-річного жителя Чернігівщини у незаконному обігу вибухових речовин та зброї.