На Полтавщині у чоловіка вдома знайшли зброю та наркотики

Слідчі поліції Лубенщини повідомили про підозру 38-річному місцевому мешканцю у незаконному збуті боєприпасів та зберіганні зброї та наркотиків. Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.
Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 263 (Придбання, зберігання та збут бойових припасів, а також зберігання, придбання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) та ч. 2 ст. 309 (Незаконне придбання, зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин у великих розмірах без мети збуту) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 27 листопада в поліції повідомили, що на Полтавщині троє мешканців задекларували знайдену зброю. Зокрема, в Кременчуці чоловік зареєстрував знайдений автомат Калашникова.
Раніше ми писали, що цього місяця оперативники карного розшуку Полтавської області викрили 48-річного жителя Чернігівщини у незаконному обігу вибухових речовин та зброї.
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