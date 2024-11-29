Підготовка до обміну чи російське ІПСО — Лубінець про заяву росіян щодо готовності обміняти 630 військовополонених

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 108

Заява російської сторони про підготовку до ймовірного обміну 630 військовополонених може бути частиною інформаційно-психологічної операції. Таку заяву зробив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи слова представниці російського МЗС Марії Захарової щодо нібито підготовки до обміну військовополоненими. Про це повідомляє «Суспільне».

— Я розцінюю подібні заяви представників РФ, як додаткове намагання запустити інформаційно-психологічну спеціальну операцію проти нашої держави. Вона навіть назвала моє прізвище. Офіційно можу сказати, що я жодних списків не отримував, мені їх ніхто не передавав, — зазначив Дмитро Лубінець.

За його словами, робота щодо якнайшвидшого повернення з російського полону українських військових та цивільних ведеться постійно, але її не анонсують.

Омбудсман додав, що Україна через посередників намагалася отримати інформацію, списки від РФ, але «наразі ніякі деталі нам не відомі».

Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про те, що нібито РФ готується провести обмін військовополоненими 630 на 630 та що зробити це росіяни налаштовані якнайшвидше.

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Нагадаємо, в Україні є декілька державних органів та представництв міжнародних організацій, які займаються розшуком військовополонених та людей, що зникли безвісти під час війни.

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