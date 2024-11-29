На трасі Київ — Харків Chevrolet на смерть збив чоловіка

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28 листопада близько 21.50 на автодорозі Київ — Харків — Довжанський у селищі Чутове сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув пішохід. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, 28-річний водій автомобіля Chevrolet збив 51-річного чоловіка. Від отриманих травм пішохід помер на місці події.

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Наразі слідчі встановлюють причини та обставини цієї трагічної аварії.

Нагадаємо, що 27 листопада під Полтавою позашляховик на смерть збив жінку.